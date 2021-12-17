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В Севастополе продолжается акция "Рыбный день"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе продолжается акция «Рыбный день»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:55 17.12.2021

Каждый четверг жители и гости города — в рамках акции «Рыбный день в Севастополе» — могут купить по сниженной цене шесть видов рыбной продукции: барабулю, ставриду, хамсу, кильку, консервы и черноморскую мидию. 16 декабря акция прошла в третий раз. Магазины продали 1 348 кг продукции: 713 кг барабули, 487 кг ставриды, 108 кг кильки, 40 кг хамсы, 185 кг мидии и 586 консервов.  Также в торговых точках, участвующих в «Рыбном дне», выросли продажи и товаров неакционного ассортимента. В магазинах «С моря на стол» — на 15%, «Наша рыбка» — на 25%.

В течение всего дня был организован мониторинг проведения акции. Во всех магазинах был обеспечен достаточный товарный запас всего ассортиментного ряда, состояние магазинов и работа персонала соответствует установленным нами стандартам качества. Большим спросом у покупателей традиционно пользовались барабуля и ставрида, зафиксирован рост продаж черноморской мидии. Особенно стоит отметить, что объемы реализованной вчера продукции сопоставимы с прошлым четвергом, что говорит об устойчивом интересе к нашей акции, — цитирует пресс-служба руководителя приоритетного проекта департамента экономического развития Георгия Бежанидзе.

Напомним, что продукцию предприятий «Аквамарин», «Бухта Удачи», «ЦМПР» и «ПК «Новая Волна» можно купить со скидкой в следующих магазинах:

  • «Дом мидии» — улица Правды, д. 28;
  • «Наша рыбка» — улица Щербака, Пассаж Центрального рынка;
  • «С моря на стол» — проспект Октябрьской Революции, д. 48, проспект Генерала Острякова, д. 37, набережная Рыбпорта, д. 17;
  • «Рыжий Карп» — площадь 50-летия СССР.
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В Севастополе продолжается акция "Рыбный день"

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