В Севастополе продолжается капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской

В Севастополе продолжается капитальный ремонт стационарного комплекса филиала №2 больницы им. Даши Севастопольской городской больницы №1. Строительная готовность объекта – около 40%. По словам директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, срок окончания капитального ремонта – май 2022 года. Летом объект планируется передать в эксплуатацию больнице.

К данному объекту мы приступили в 2019 году. Тогда подрядчиком была полностью выполнена фасадная облицовка, заменена кровля и часть коммуникаций. Но из-за некорректных проектных решений контракт был расторгнут – в прошлом проекте в палатах не было собственных санузлов и душевых. Сейчас это исправлено, — цитирует пресс-служба руководителя ведомства.

На объекте специалисты работают над усилением проемов на первом и втором этажах больницы, прокладывают инженерные сети в подвальном помещении, выполняют установку подоконников. Также устанавливается система вентиляции и другие внутренние сети, полы подготовлены под отделку.

Работы выполняет подрядная организация «Теплостройсервис», цена контракта – более 200 млн рублей.

Как отметил главврач городской больницы №1 Андрей Коситченков, стационарный комплекс сможет принимать порядка 100 человек одновременно. В здании три этажа, на каждом из которых 33 койко-места.

Ранее у нас прошла реорганизация, и горбольница №3 вошла в состав первой городской. В первую очередь больница заточена на оказание первой помощи. Это круглосуточный стационар, здесь будут располагаться травматологическое, ревматологическое, терапевтическое отделения, — говорит главный врач.

Напомним, проектом капитального ремонта предусмотрены работы по демонтажу и замене водопровода, канализации, систем отопления и вентиляции. Планируется также обустройство новых систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, телевидения, радиофикации, кондиционирования, устройство системы контроля и управления доступом.