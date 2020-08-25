В Севастополе продолжается приём заявок от предпринимателей на получение региональной субсидии

В Севастополе на сегодняшний день в информационную систему поступило 2090 заявок, в том числе – 6 заявок по новым ОКВЭДам. На текущий момент проведены оплаты на сумму более 87 млн рублей.

Среди вновь поступивших заявок предоставлены различные отрасли: выращивание прочих плодовых и ягодных культур», производство молока (кроме сырого) и молочной продукции», производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках», а также деятельность морского пассажирского транспорта, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. ⠀

Напомним, 17 августа был расширен перечень отраслей экономической деятельности, которые могут претендовать на региональную поддержку. В него добавлено 95 новых ОКВЭДов из отраслей сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, а также морского и внутреннего водного пассажирского транспорта.

На получение мер поддержки могут претендовать 10 891 МСП. Общее количество лиц, на которых распространяется мера поддержки, – 29703. Общее количество ОКВЭДов – 522.

Просим обратить внимание, что заявку необходимо подать до 30 сентября 2020 года. Оформить ей можно на сайте grant.sev.gov.ru , а также в Центре «Мой бизнес». Заявки оформляются в электронном виде. ⠀

Поддержка предпринимателям предоставляется в размере 1 МРОТ на одного сотрудника за апрель-май 2020 года. ⠀

За всей необходимой информацией для получения мер поддержки можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6 в будние дни: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45.