В Севастополе продолжается Фестиваль «Севэтнофест-2024»

Завершился третий день Фестиваля национальных культур «Севэтнофест-2024», который впервые распахнул свои двери на территории Гагаринского муниципального округа. Юные жители района смогли принять участие в увлекательных мастер-классах по народным ремёслам, захватывающих исторических квестах и этно-викторинах, а также посмотреть фотовыставку, посвящённую воинской славе народов России.

В Севастополе фестиваль проходит третий год подряд, но впервые на территории муниципальных образований. Гагаринский муниципалитет оказал нам неоценимую помощь в организации этого мероприятия. Главным итогом стали счастливые лица участников, которые ещё раз убедились, что наш девиз «Народов много, а страна одна» — это единственно верный путь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по работе с национальными и религиозными организациями департамента внутренней политики Владимира Колесникова.

Представитель Гагаринской администрации Виталий Конохов подчеркнул:

Это мероприятие является ярким свидетельством того, в какой удивительно многонациональной стране мы живём. Фестиваль позволяет нам ещё раз напомнить жителям нашего района и всего города о том культурном богатстве, которым мы обладаем.

Участница мастер-класса Эльмаз Хлопданова поделилась своими впечатлениями:

Всё было интересно, здесь есть, где проявить своё творчество. Мне очень понравился квест по этнографии — была возможность проверить свои знания о культуре других национальностей.

Фестиваль «Севэтнофест-2024» продолжает свою миссию по объединению севастопольцев, бережно сохраняя и приумножая уникальное культурное наследие народов Города-Героя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя