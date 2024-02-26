В Севастополе продолжается обучение членов избирательных комиссий

25 февраля 2024 года в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Балаклавского района прошел семинар для председателей и секретарей вновь образованных участков. В мероприятии участвовали председатели участковых комиссий Балаклавского района. Секретарь Севастопольской городской избирательной комиссии Екатерина Пыркова рассказала об особенностях предстоящей процедуры голосования.

Члены участковых избирательных комиссий (УИК) рассмотрели такие важные вопросы как применение современных технологий в избирательном процессе, в том числе механизма «Мобильный избиратель», организационную и документационную работу ТИК и УИК.

Отдельное внимание в ходе обучения уделили особым случаям при работе со списком избирателей в дни голосования. Участники практикума изучили ситуации, возникновение которых возможно на участках, и определили алгоритм своих действий.

Особый случай – это любая нестандартная ситуация, связанная в первую очередь с отсутствием человека в списках, — пояснила Екатерина Пыркова. — В такой момент пришедший на участок избиратель нервничает и волнуется. И члены УИК должны его успокоить и максимально оперативно проверить, нет ли его в реестрах на исключение или в числе неучтенных избирателей, не открепился ли он ранее с участка. Кроме того, к особым случаям относятся и ситуации, когда человек не может расписаться за полученный бюллетень, либо просит выдать новый бюллетень взамен испорченного. Задача избирательной комиссии – быстро, законно и психологически правильно решить вопрос и обеспечить избирателю возможность исполнить свой гражданский долг.