В Севастополе продолжается обучение членов избирательных комиссий

25 февраля 2024 года в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Балаклавского района прошел семинар для председателей и секретарей вновь образованных участков. В мероприятии участвовали председатели участковых комиссий Балаклавского района. Секретарь Севастопольской городской избирательной комиссии Екатерина Пыркова рассказала об особенностях предстоящей процедуры голосования.
Члены участковых избирательных комиссий (УИК) рассмотрели такие важные вопросы как применение современных технологий в избирательном процессе, в том числе механизма «Мобильный избиратель», организационную и документационную работу ТИК и УИК.
Отдельное внимание в ходе обучения уделили особым случаям при работе со списком избирателей в дни голосования. Участники практикума изучили ситуации, возникновение которых возможно на участках, и определили алгоритм своих действий.
Особый случай – это любая нестандартная ситуация, связанная в первую очередь с отсутствием человека в списках, — пояснила Екатерина Пыркова. — В такой момент пришедший на участок избиратель нервничает и волнуется. И члены УИК должны его успокоить и максимально оперативно проверить, нет ли его в реестрах на исключение или в числе неучтенных избирателей, не открепился ли он ранее с участка. Кроме того, к особым случаям относятся и ситуации, когда человек не может расписаться за полученный бюллетень, либо просит выдать новый бюллетень взамен испорченного. Задача избирательной комиссии – быстро, законно и психологически правильно решить вопрос и обеспечить избирателю возможность исполнить свой гражданский долг.
Кроме того, в рамках обучения рассмотрели процедуру подготовки бюллетеней к голосованию. В Севастополе тираж бюллетеней составляет 333 900 штук: все они будут изготовлены для голосования с применением комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми обеспечены все 187 участков в Севастополе.
В завершении обучающего семинара его участники обсудили оперативную ситуацию по реализации в Севастополе проекта адресного оповещения избирателей «ИнформУИК».
Напомним, ранее аналогичное обучение прошли члены вновь созданных участковых комиссий Гагаринского района. Всего же в Севастополе свои знания актуализировали 140 членов вновь образованных участковых комиссий.
источник: пресс-служба Севгоризбиркома
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