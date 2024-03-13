В Севастополе продолжается обустройство системы уличного освещения

В городе продолжается работа по обустройству уличного освещения. Так, начиная с 2014 года, после вхождения Севастополя в состав России, количество светоточек выросло с 16 до 46 тысяч, и работа продолжается. Об обустройстве наружного освещения в Нахимовском районе города рассказали сотрудники ГБУ «Горсвет».

В декабре 2023 года в этом районе завершены работы по установке новых объектов наружного освещения на улицах Комбата Ищенко, Комбата Гегешидзе, Комбата Красникова и Генерала Жидилова (дворы домов 32-48). В ходе работ был осуществлен монтаж 140 новых светодиодных светильников и более трёх километров линии наружного освещения. В феврале 2024 года рабочие завершили пуско-наладочные работы и объекты ввели в эксплуатацию.

Все светильники российского производства и срок их эксплуатации, ориентировочно, 30 лет, гарантийный срок – 5 лет. Эти светильники оснащены таким оборудованием, которое позволяет диспетчеру оперативно определять неисправности, они отображаются централизовано в диспетчерской, для быстрого реагирования сотрудников и точечной отработки неисправности. Это значительно экономит ряд ресурсов учреждения, — сообщил ведущий инженер службы заказчика ГБУ «Горсвет» Сергей Королёв.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя