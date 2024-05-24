В Севастополе продолжается приём заявлений на путёвки в детские лагеря

В детский лагерь могут поехать дети в возрасте от 7 до 16 лет (включительно):

Если кто-то ещё не успел подать заявление на путёвку, то это можно сделать сейчас. Принимаются заявки на третью смену с 22 по 28 мая и на четвёртую смену с 30 мая по 5 июня. В зависимости от льготной категории подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ, районные управления департамента труда и социальной защиты населения или в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребёнок. Подают заявление родители или законные представители, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса.

В Севастополе продолжается приём заявлений на обеспечение детей из льготных категорий путёвками в детские оздоровительные лагеря. Подробнее об условиях и порядке подачи заявления рассказал и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети-инвалиды;

дети с ограниченными возможностями здоровья;

дети — жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

дети, состоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена;

дети, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;

дети из многодетных семей;

дети из малоимущих семей;

дети, состоящие на диспансерном учёте;

дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;

талантливые и одарённые дети;

дети участников специальной военной операции.

Путёвки предоставляются в порядке очерёдности.

Первая очередь:

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети-инвалиды;

дети участников специальной военной операции.

Вторая очередь:

дети, которые не были в лагере в прошлом году.

Третья очередь:

дети, которые были в лагере в прошлом году.

Талантливые и одарённые дети получат путевки по результатам конкурса:

приоритет — детские общественные объединения;

первая очередь — дети, которые не были в лагере в прошлом году;

вторая очередь — дети, которые были в лагере в прошлом году.

Только через портал «Госуслуги» подают заявление на летнее оздоровление родители (законные представители):

детей — жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;

детей из многодетных семей;

детей из малоимущих семей;

детей, состоящих на диспансерном учёте;

детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;

детей с ОВЗ.

В МФЦ, через портал «Госуслуги» или в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребёнок, подают заявление родители:

талантливых и одарённых детей;

детей участников СВО.

В районные управления департамента труда и социальной защиты населения и через портал «Госуслуги» подают заявление родители (законные представители):

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

детей-инвалидов;

детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена.

В департамент образования и науки подают заявления родители (законные представители) детей, относящихся к категориям «талантливые и одарённые дети» и «дети участников СВО»:

обучающихся в частных школах Севастополя;

обучающихся в учреждениях СПО Севастополя;

коллективы детей, относящихся к категории «талантливые и одарённые дети».

Список необходимых документов для всех категорий детей:

заявление на путёвку;

копии паспорта заявителя (родителя/законного представителя), документа, подтверждающего полномочия законного представителя;

копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорта для детей старше 14 лет.

Для талантливых и одарённых детей также необходимы:

наградной материал победителей и призёров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, городских, муниципальных, районных, школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, смотров и иных мероприятий;

подтверждение уровня мероприятия (протокол участников или приказ организации, которая является куратором мероприятия). Данные документы можно найти на сайтах организаторов.

В этом году детей принимают следующие оздоровительные лагеря:

ДОЛ «Ласпи» (г. Севастополь);

ДОЛ «Горный» (г. Севастополь);

ДОЛ «Алькадар» (г. Севастополь);

ДОЛ «Мультфильм» (Республика Крым, п. Песчаное, Бахчисарайский р-н);

ДОЛ «Жемчужина» (Республика Крым, г. Евпатория, с. Заозёрное).

С перечнем документов и необходимыми медицинскими заключениями для пребывания в детских оздоровительных лагерях можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования и науки по ссылке: https://clck.ru/3AoKgY.

По всем вопросам также можно обратиться в сектор отдыха и летнего оздоровления: +7 (8692) 55-74-69.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя