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В Севастополе продолжается приём заявлений на путёвки в детские лагеря
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе продолжается приём заявлений на путёвки в детские лагеря

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:40 24.05.2024

В Севастополе продолжается приём заявлений на обеспечение детей из льготных категорий путёвками в детские оздоровительные лагеря. Подробнее об условиях и порядке подачи заявления рассказал и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

Если кто-то ещё не успел подать заявление на путёвку, то это можно сделать сейчас. Принимаются заявки на третью смену с 22 по 28 мая и на четвёртую смену с 30 мая по 5 июня. В зависимости от льготной категории подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ, районные управления департамента труда и социальной защиты населения или в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребёнок. Подают заявление родители или законные представители, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса.

В детский лагерь могут поехать дети в возрасте от 7 до 16 лет (включительно):

  • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • дети-инвалиды;
  • дети с ограниченными возможностями здоровья;
  • дети — жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
  • дети, состоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  • дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена;
  • дети, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;
  • дети из многодетных семей;
  • дети из малоимущих семей;
  • дети, состоящие на диспансерном учёте;
  • дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;
  • талантливые и одарённые дети;
  • дети участников специальной военной операции.

Путёвки предоставляются в порядке очерёдности.

Первая очередь:

  • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • дети-инвалиды;
  • дети участников специальной военной операции.

Вторая очередь:

  • дети, которые не были в лагере в прошлом году.

Третья очередь:

  • дети, которые были в лагере в прошлом году.

Талантливые и одарённые дети получат путевки по результатам конкурса:

  • приоритет — детские общественные объединения;
  • первая очередь — дети, которые не были в лагере в прошлом году;
  • вторая очередь — дети, которые были в лагере в прошлом году.

Только через портал «Госуслуги» подают заявление на летнее оздоровление родители (законные представители):

  • детей — жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
  • детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;
  • детей из многодетных семей;
  • детей из малоимущих семей;
  • детей, состоящих на диспансерном учёте;
  • детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;
  • детей с ОВЗ.
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В МФЦ, через портал «Госуслуги» или в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребёнок, подают заявление родители:

  • талантливых и одарённых детей;
  • детей участников СВО.

В районные управления департамента труда и социальной защиты населения и через портал «Госуслуги» подают заявление родители (законные представители):

  • детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
  • детей-инвалидов;
  • детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  • детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена.

В департамент образования и науки подают заявления родители (законные представители) детей, относящихся к категориям «талантливые и одарённые дети» и «дети участников СВО»:

  • обучающихся в частных школах Севастополя;
  • обучающихся в учреждениях СПО Севастополя;
  • коллективы детей, относящихся к категории «талантливые и одарённые дети».

Список необходимых документов для всех категорий детей:

  • заявление на путёвку;
  • копии паспорта заявителя (родителя/законного представителя), документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
  • копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорта для детей старше 14 лет.

Для талантливых и одарённых детей также необходимы:

  • наградной материал победителей и призёров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, городских, муниципальных, районных, школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, смотров и иных мероприятий;
  • подтверждение уровня мероприятия (протокол участников или приказ организации, которая является куратором мероприятия). Данные документы можно найти на сайтах организаторов.

В этом году детей принимают следующие оздоровительные лагеря:

  • ДОЛ «Ласпи» (г. Севастополь);
  • ДОЛ «Горный» (г. Севастополь);
  • ДОЛ «Алькадар» (г. Севастополь);
  • ДОЛ «Мультфильм» (Республика Крым, п. Песчаное, Бахчисарайский р-н);
  • ДОЛ «Жемчужина» (Республика Крым, г. Евпатория, с. Заозёрное).

С перечнем документов и необходимыми медицинскими заключениями для пребывания в детских оздоровительных лагерях можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования и науки по ссылке: https://clck.ru/3AoKgY.

По всем вопросам также можно обратиться в сектор отдыха и летнего оздоровления: +7 (8692) 55-74-69.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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