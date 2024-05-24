В Севастополе продолжается приём заявлений на путёвки в детские лагеря

В Севастополе продолжается приём заявлений на обеспечение детей из льготных категорий путёвками в детские оздоровительные лагеря. Подробнее об условиях и порядке подачи заявления рассказал и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.
Если кто-то ещё не успел подать заявление на путёвку, то это можно сделать сейчас. Принимаются заявки на третью смену с 22 по 28 мая и на четвёртую смену с 30 мая по 5 июня. В зависимости от льготной категории подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ, районные управления департамента труда и социальной защиты населения или в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребёнок. Подают заявление родители или законные представители, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса.
В детский лагерь могут поехать дети в возрасте от 7 до 16 лет (включительно):
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети — жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети, состоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена;
- дети, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;
- дети из многодетных семей;
- дети из малоимущих семей;
- дети, состоящие на диспансерном учёте;
- дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;
- талантливые и одарённые дети;
- дети участников специальной военной операции.
Путёвки предоставляются в порядке очерёдности.
Первая очередь:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети участников специальной военной операции.
Вторая очередь:
- дети, которые не были в лагере в прошлом году.
Третья очередь:
- дети, которые были в лагере в прошлом году.
Талантливые и одарённые дети получат путевки по результатам конкурса:
- приоритет — детские общественные объединения;
- первая очередь — дети, которые не были в лагере в прошлом году;
- вторая очередь — дети, которые были в лагере в прошлом году.
Только через портал «Госуслуги» подают заявление на летнее оздоровление родители (законные представители):
- детей — жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей;
- детей из многодетных семей;
- детей из малоимущих семей;
- детей, состоящих на диспансерном учёте;
- детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;
- детей с ОВЗ.
В МФЦ, через портал «Госуслуги» или в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребёнок, подают заявление родители:
- талантливых и одарённых детей;
- детей участников СВО.
В районные управления департамента труда и социальной защиты населения и через портал «Госуслуги» подают заявление родители (законные представители):
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей-инвалидов;
- детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена.
В департамент образования и науки подают заявления родители (законные представители) детей, относящихся к категориям «талантливые и одарённые дети» и «дети участников СВО»:
- обучающихся в частных школах Севастополя;
- обучающихся в учреждениях СПО Севастополя;
- коллективы детей, относящихся к категории «талантливые и одарённые дети».
Список необходимых документов для всех категорий детей:
- заявление на путёвку;
- копии паспорта заявителя (родителя/законного представителя), документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
- копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорта для детей старше 14 лет.
Для талантливых и одарённых детей также необходимы:
- наградной материал победителей и призёров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, городских, муниципальных, районных, школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, смотров и иных мероприятий;
- подтверждение уровня мероприятия (протокол участников или приказ организации, которая является куратором мероприятия). Данные документы можно найти на сайтах организаторов.
В этом году детей принимают следующие оздоровительные лагеря:
- ДОЛ «Ласпи» (г. Севастополь);
- ДОЛ «Горный» (г. Севастополь);
- ДОЛ «Алькадар» (г. Севастополь);
- ДОЛ «Мультфильм» (Республика Крым, п. Песчаное, Бахчисарайский р-н);
- ДОЛ «Жемчужина» (Республика Крым, г. Евпатория, с. Заозёрное).
С перечнем документов и необходимыми медицинскими заключениями для пребывания в детских оздоровительных лагерях можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования и науки по ссылке: https://clck.ru/3AoKgY.
По всем вопросам также можно обратиться в сектор отдыха и летнего оздоровления: +7 (8692) 55-74-69.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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