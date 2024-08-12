В Севастополе продолжается регистрация на форум «Молодёжь 92»

Региональный образовательный форум «Молодёжь 92» пройдёт в Севастополе с 21 по 25 сентября. Одно из самых масштабных событий для севастопольской молодёжи соберет на своей площадке 100 участников, среди которых: творцы, актёры, музыканты, специалисты по работе с молодёжью, представители высших учебных заведений Севастополя, учёные, предприниматели и другие представители молодёжи от 18-ти до 35-ти лет.

На протяжении пяти дней участники будут погружаться в молодёжную политику и знакомиться с её возможностями, открывать точки пересечений разных направлений, а также сформируют новые векторы реализации молодёжной политики.

Молодёжная политика — это большая экосистема, в которой много направлений. И юношей, и девушек объединяет одно — саморазвитие и работа на благо Севастополя и России. Мы проводим «Молодёжь 92» в этом году, чтобы представители этих направлений не просто увидели возможные векторы развития, а создавали собственные совместные продукты, ведь только вместе мы можем сделать наш город и мир лучше, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

В третий раз «Молодёжь 92» станет грантовой площадкой. Участники с проектами смогут посетить консультации экспертов «Росмолодёжь.Гранты», а также защитить свои инициативы и получить финансовую поддержку на их реализацию. Победителей объявят в рамках церемония закрытия форума.

За помощью в написании проекта можно обратиться к специалистам отдела соцпроектов и неформального образования Ресурсного центра поддержки добровольчества Севастополя (ул. Корчагина, 30). Регистрация на форум открыта на грантовом модуле ФГАИС «Молодёжь России» до 10 сентября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя