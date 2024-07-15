В Севастополе продолжается регистрация списков избирательных объединений

Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) 15 июля 2024 года на 17-ом заседании зарегистрировала городской список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва от Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе.

В составе списка 15 человек.

СРЗП стала четвертой партией, прошедшей процедуру регистрации своего списка кандидатов в СГИК. Ранее регистрацию прошли Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР–Либерально–Демократической партии России (список из 24 человек), Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (список из 17 человек), Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (список из 20 человек).

Завершить регистрацию городских списков избирательных объединений и кандидатов по одномандатным избирательным округам Севгоризбирком должен не позднее 18 июля 2024 года.

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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