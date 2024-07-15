Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе продолжается регистрация списков избирательных объединений
актуально в республике
В Севастополе продолжается регистрация списков избирательных объединений
фото: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

В Севастополе продолжается регистрация списков избирательных объединений

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:45 15.07.2024

Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) 15 июля 2024 года на 17-ом заседании зарегистрировала городской список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва от Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе.

В составе списка 15 человек.

СРЗП стала четвертой партией, прошедшей процедуру регистрации своего списка кандидатов в СГИК. Ранее регистрацию прошли Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР–Либерально–Демократической партии России (список из 24 человек), Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (список из 17 человек), Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (список из 20 человек).

Узнайте больше:  Внимание! С вечера 11 июля и до 10 утра 12 июля часть Севастополя будет отключена от водоснабжения

Завершить регистрацию городских списков избирательных объединений и кандидатов по одномандатным избирательным округам Севгоризбирком должен не позднее 18 июля 2024 года.

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выборы в Крыму и в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
выборы в Крыму и в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.