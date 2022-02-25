В Севастополе продолжается строительство детского сада на улице Горпищенко

Строительная готовность нового детского сада на улице Горпищенко в Севастополе составляет 65%. Ход выполнения работ проверил директор городског Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут по причине некачественной проектной документации и существенного отставания по срокам. В конце 2021 года мы заключили новый контракт на завершение строительства с уже зарекомендовавшей себя компанией «Теплостройсервис». Этот объект нуждается в дополнительном финансировании на благоустройство и устройство наружных инженерных сетей. Сейчас департаментом ведется работа по поиску денежных средств. К лету планируем закончить все работы по внутренней отделке, фасадам и кровле здания. Полностью завершить строительство дошкольного учреждения планируется в декабре текущего года, – рассказал Илларион Гапицонов.

Новый подрядчик провел обследование ранее выполненных работ и устранил выявленные замечания. Цена контракта на завершение объекта составила 123,6 млн. рублей.

Сейчас выполняем работы по устройству стяжки полов, разводке внутренних инженерных сетей, укладке керамогранитной плитки, устройству фасадов. В ближайшее время приступаем к кровельным работам, – подчеркнул исполнительный директор компании-подрядчика Эльдар Абелкасимов.

Двухэтажный сад будет рассчитан на 220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В каждой группе предусмотрены раздевалка, игровая, спальня, буфет, туалет. В здании также будут залы для спортивных и музыкальных занятий, класс хореографии.

Как отметил глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев, фасад нового детского сада выберут жители района – среди них планируется провести опрос.

Напомним, в настоящее время в Севастополе также ведется строительство еще четырех дошкольных учреждений: на улице Героев Бреста, в бухте Казачьей, в поселке Кача и в районе 5 км Балаклавского шоссе. Всего пять садов смогут принять порядка 1 500 детей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

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