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В Севастополе продолжается установка зарядных станций для электромобилей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе продолжается установка зарядных станций для электромобилей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:06 10.10.2024

Пять новых точек для зарядки электротранспорта появятся в Севастополе: три — в районе бухты Омега и две — на Фиолентовском шоссе у ТЦ «Уютстрой».

Работы для установки зарядных станций у бухты Омега уже идут, они были осложнены погодными условиями, — сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей стартовал в городе 2022 году. На сегодня уже установлено 27 электрозаправок. В планах на следующий год — еще 10.

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В этом году была скорректирована госпрограмма «Развитие энергетики». Теперь инвесторам, устанавливающим зарядные устройства для электрических автомобилей, будут возмещать до 60% средств на реализацию проектов, а не 30%, как было раньше.

Количество электромобилей в Севастополе за три года выросло почти в 13 раз: в 2021 году из было 38, а на начало 2024 года — 485.

источник: «Севастопольская газета»

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