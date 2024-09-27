В Севастополе продолжают формировать систему подготовки медиаспециалистов

26 сентября в городской Точке кипения стартовал третий сезон просветительского проекта «Медиачетверги». Участие в открытии приняли начальник управления информационной политики Александр Назаров, директор «Севастопольской телерадиокомпании» Илья Фадеев и директор регионально филиала общества «Знание» Анна Глухова.

Проект «Медиачетверги» – одно из звеньев в формировании регионального информационного поля нового типа. В его основе единство всех конструктивных сил в области медиа и СМИ, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей России, построение единой системы образования медиаспециалистов, которые будут работать на благо города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Назарова.

Участникам проекта презентовали актуальные темы и форматы обучения от профессионалов в медиасфере. Каждый слушатель программы сможет улучшить свои навыки и поработать с практическими ситуациями, а после обучения претендовать на открытые вакансии в «Севастопольской телерадиокомпании» и в организациях-партнерах проекта.

В этом сезоне обучение будет проходить в рамках четырех практических лабораторий по направлениям «Телевидение», «Социальные сети», «Видеоконтент» и «Искусство интервью». Всего планируется провести 30 встреч. Результатом работы каждой из лабораторий станет создание медиапродуктов, в том числе новостных сюжетов, подкастов, программ-интервью, которые будут транслироваться на ресурсах органов власти, госпабликах и в региональных СМИ. Помимо лекций и мастер-классов, для участников встреч будет также организована экскурсия на студию «Севастопольской телерадиокомпании».

Проект пользуется популярностью, в настоящее время уже сформировалось активное медиасообщество, которое регулярно посещает наши лекции. Проведены десятки встреч. Помимо профессиональных навыков, участники знакомятся с актуальными вопросами информационной безопасности, обучаются навыкам критического мышления, это особенно важно в условиях большого информационного потока, – отмечает Анна Глухова.

Отметим, проект «Медиачетверги» реализуется в Севастополе с 2023 года. В его рамках проведено уже более 40 образовательных мероприятий в различных форматах, а количество слушателей составляет порядка 350 человек. Третий сезон проекта в 2024 году реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя