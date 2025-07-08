В Севастополе продолжают обрабатывать деревья от вредителей

По поручению губернатора особое внимание уделяется тщательному осмотру территорий города. Задача своевременно обнаружить и обработать очаги заражения американской белой бабочкой.

Начали мониторинг состояния зеленых насаждений в мае. В общей сложности за сезон мы планируем обработать пять с половиной тысяч кустов и деревьев. Работа ведется на общественных территориях города, обрабатываем как по итогам собственного мониторинга, так и по поступившим обращениям жителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя инженера ГБУ «Парки и скверы» Дарью Голубейко.

Севастополь защищают от белой бабочки как «Парки и скверы», так и муниципальные образования с управляющими компаниями.

Если вы увидели дерево или куст, которые нужно обработать, сообщить об этом можно несколькими способами: