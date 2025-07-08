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В Севастополе продолжают обрабатывать деревья от вредителей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе продолжают обрабатывать деревья от вредителей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:01 08.07.2025

По поручению губернатора особое внимание уделяется тщательному осмотру территорий города. Задача своевременно  обнаружить и обработать очаги заражения американской белой бабочкой.

Начали мониторинг состояния зеленых насаждений в мае. В общей сложности за сезон мы планируем обработать пять с половиной тысяч кустов и деревьев. Работа ведется на общественных территориях города, обрабатываем как по итогам собственного мониторинга, так и по поступившим обращениям жителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя инженера ГБУ «Парки и скверы» Дарью Голубейко.

Севастополь защищают от белой бабочки как «Парки и скверы», так и муниципальные образования с управляющими компаниями.

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Если вы увидели дерево или куст, которые нужно обработать, сообщить об этом можно несколькими способами:

  • через систему «Безопасный город» по номеру 112;
  • через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;
  • по телефону +7 (8692) 77-75-47 (ГБУ «Парки и скверы»);
  • на электронную почту: gbu-parki@sev.gov.ru или gbu_parki@mail.ru (ГБУ «Парки и скверы»).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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