В Севастополе продолжают обрабатывать деревья от вредителей

По поручению губернатора особое внимание уделяется тщательному осмотру территорий города. Задача своевременно обнаружить и обработать очаги заражения американской белой бабочкой.
Начали мониторинг состояния зеленых насаждений в мае. В общей сложности за сезон мы планируем обработать пять с половиной тысяч кустов и деревьев. Работа ведется на общественных территориях города, обрабатываем как по итогам собственного мониторинга, так и по поступившим обращениям жителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя инженера ГБУ «Парки и скверы» Дарью Голубейко.
Севастополь защищают от белой бабочки как «Парки и скверы», так и муниципальные образования с управляющими компаниями.
Если вы увидели дерево или куст, которые нужно обработать, сообщить об этом можно несколькими способами:
- через систему «Безопасный город» по номеру 112;
- через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;
- по телефону +7 (8692) 77-75-47 (ГБУ «Парки и скверы»);
- на электронную почту: gbu-parki@sev.gov.ru или gbu_parki@mail.ru (ГБУ «Парки и скверы»).
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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