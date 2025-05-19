В Севастополе продолжают ремонтировать дороги — очередной стала на улице Тополиная

В преддверии школьных каникул обеспечению безопасности на дорогах уделяется особое внимание. В рамках работ по ремонту заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуар. Обновленная дорога не только повысит безопасность движения, но и улучшит комфорт для пешеходов, в особенности для детей, направляющихся в учебное заведение, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Дирекция» Александра Ширяева.

В Севастополе благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали автомобильную дорогу на улице Тополиная. Дорога расположена в Орлином, и ее протяженность составляет 0,197 км.

Благодаря слаженной работе подрядчика ремонт был закончен досрочно.

Напомним, что в этом году в рамках нацпроект «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 88 объектов, из них 87 – дороги и один мост. В целом реализация нацпроекта запланирована до 2030 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя