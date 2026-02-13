В Севастополе — проект «Искусство в наследство: творим и сохраняем»

В детской библиотеке Дружбы народов состоялось открытие грантового проекта Полины Любецкой «Искусство в наследство: творим и сохраняем». Проект стал победителем городского конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов Севастополя в 2025 году и направлен на знакомство детей и подростков с традиционными народными промыслами России через арт-лекции, интерактивные мастер-классы и творческие практики.

В конце 2025 года мы провели конкурс социальных молодежных проектов и конкурс добровольческих (волонтерских) проектов. 31 инициатива молодых севастопольцев получила поддержку управления по делам молодежи, а некоторые проекты уже стартовали. Полина Любецкая предложила провести серию мастер-классов, в ходе которых участники познакомятся с русскими народными промыслами. Уверена, что такие инициативы помогут нашей молодежи не только творчески развиваться, но и ближе познакомиться с богатой русской культурой, — отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

В рамках открытия проекта участники познакомились с мастерами, которые будут проводить арт-лекции и мастер-классы, и узнали, какие русские промыслы будут представлены. Для юных севастопольцев пройдут четыре культурно-просветительских мероприятия и восемь мастер-классов с вводными лекциями, посвященных традиционному русскому декоративно-прикладному искусству. Участники узнают о богатстве народных ремесел и попробуют свои силы в росписи на бумаге и по дереву — городецкой, хохломской и вологодской, а также в создании дымковской игрушки из воздушного пластилина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя