В Севастополе проект типовых архитектурных решений для остановок пополнили

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева было принято постановление, согласно которому существующие типовые архитектурные решения по павильонам на остановках были дополнены новым типом павильона №5, разработанным специально для мест с ограниченным пространством.

Новые павильоны будут отличаться компактностью и двумя вариантами исполнения боковых стенок (с использованием различных материалов).

На сегодняшний день в стесненных условиях монтажа находится ориентировочно 180 остановочных пунктов в прямом и обратном направлении, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Юлию Шемонаеву.

Принятие постановления позволит решить проблему с обеспечением соответствующих общей архитектурной стилизации города типовых павильонов на остановках общественного транспорта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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