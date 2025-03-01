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В Севастополе проект типовых архитектурных решений для остановок пополнили
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе проект типовых архитектурных решений для остановок пополнили

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:58 01.03.2025

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева было принято постановление, согласно которому существующие типовые архитектурные решения по павильонам на остановках были дополнены новым типом павильона №5, разработанным специально для мест с ограниченным пространством.

Новые павильоны будут отличаться компактностью и двумя вариантами исполнения боковых стенок (с использованием различных материалов).

На сегодняшний день в стесненных условиях монтажа находится ориентировочно 180 остановочных пунктов в прямом и обратном направлении, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Юлию Шемонаеву.

Принятие постановления позволит решить проблему с обеспечением соответствующих общей архитектурной стилизации города типовых павильонов на остановках общественного транспорта.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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