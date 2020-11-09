В Севастополе — профилактическая операция «Отопление». Проводят сотрудники МЧС

30 октября в Севастополе начался отопительный сезон, в квартиры горожан стало поступать долгожданное тепло. Обогрев жилых помещений уже проводится и в частном секторе: свою работу возобновили домовые печи, действующие на твёрдом топливе. Ежегодно в это время стартует и профилактическая работа в рамках операции «Отопление», осуществляемая сотрудниками Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Разъяснительные рейды – неотъемлемая часть деятельности спасателей, ведь проще предотвратить возгорание, чем ликвидировать его последствия. Первый выход в частный сектор в рамках операции осуществили на территории мыса Фиолент.

Людям напомнили о том, что при использовании твердотопливных котлов должны быть очищены дымоходы, присутствовать противопожарные отступы и разрывы, а также противопожарные заслонки. Не допускается осуществление розжига с помощью горючих веществ и материалов. Кроме того, с населением провели беседы по недопустимости разжигания костров, пала сухой растительности, — цитирует пресс-служба ведомства дознавателя отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Александра Нанкевича.

Традиционно, гражданам были переданы листовки-памятки соответствующего содержания и специальные агитационные материалы для детей. Сотрудники МЧС России не только рассказали о правилах эксплуатации, но и осмотрели печное оборудование.

Нарушений в ходе рейда выявлено не было, что говорит о высокой культуре безопасности среди инспектируемых граждан. Однако по итогам первого рейда говорить о ситуации в целом рано – проверочные и разъяснительные мероприятия спасателей продолжатся в течение всего холодного времени года, — отмечают специалисты МЧС.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе