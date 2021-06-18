Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | В Севастополе — профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус»

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе - профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус»

В Севастополе — профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 19:17 18.06.2021

Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус» пройдут на территории города Севастополя в выходные дни и утром в понедельник.

Данные мероприятия проводятся с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения и пресечения правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность вплоть, до лишения свободы на срок до 2-х лет, — отмечают в Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии опьянения. Звоните на номер 102 или по телефону дежурной части ГИБДД Севастополя 73-84-00 (01).

Госавтоинспекция Севастополя призывает участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и категорически исключить управление транспортным средством в состоянии опьянения!

В Севастополе - профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.