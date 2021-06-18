В Севастополе — профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус»

Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус» пройдут на территории города Севастополя в выходные дни и утром в понедельник.

Данные мероприятия проводятся с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения и пресечения правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность вплоть, до лишения свободы на срок до 2-х лет, — отмечают в Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.



Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии опьянения. Звоните на номер 102 или по телефону дежурной части ГИБДД Севастополя 73-84-00 (01).

Госавтоинспекция Севастополя призывает участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и категорически исключить управление транспортным средством в состоянии опьянения!