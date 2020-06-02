В Севастополе профинансирована выплата для более 33 тысяч детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет

1 июня в Севастополе по заявлениям, которые родители подали с 11 по 22 мая включительно, была профинансирована единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства направлены для более 33 тысяч детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет. Последующие выплаты будут производиться ежедневно в соответствии с графиком в зависимости от поступления заявлений.

По словам управляющего Отделением ПФР по г.Севастополю Светланы Бугаенко, большинство семей обратилось за выплатой через портал госуслуг. И в случае необходимости семьи смогут уточнить статус поданного заявления в своем электронном кабинете на госуслугах или на сайте ПФР — воспользовавшись логином и паролем от сайта госуслуг.

В ближайшее время также заработает дополнительный дистанционный способ обращения за консультациями — через Модуль взаимодействия специалистов ПФР с гражданами.

Узнать статус заявления можно через данный Модуль. Он будет размещен в виде баннера на официальном сайте ПФР и содержать общую информацию об условиях получения выплаты, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Статус заявления можно будет уточнить по ФИО и входящему номеру заявления через представленную форму или задать вопрос с помощью сообщения в онлайн-чате.

Если родителю потребуется более подробная персональная информация, узнать сведения он сможет по телефонам клиентских служб ПФР по месту жительства.

Что касается семей, которые еще не подавали заявление:

На оформление выплат у вас есть несколько месяцев, поскольку подать заявление как на единовременную выплату 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет, так и на выплату 5 тысяч рублей на ребенка от 0 до 3 лет можно до 1 октября 2020 года. Главное условие, чтобы родители и дети были гражданами Российской Федерации и проживали на ее территории, — цитирует пресс-служба главу ведомства.

Для улучшения качества предоставления услуг ПФР в Севастополе была усилена работа телефонов горячих линий по вопросам выплаты 10 тысяч рублей:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, 5): +7 (8692)53-03-21, +7 (8692)53-03-26;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, 11/35): +7 (8692)53-16-93, +7 (8692)53-16-95;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692)22-13-54, +7 (8692)22-13-58.