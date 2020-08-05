В Севастополе программа капитального ремонта 2020 года выполнена более чем на 70%

В Севастополе, говорят специалисты, капитальный ремонт проводится по разным видам работ — это как ремонт кровель, фасадов, так и внутренних инженерных систем. Работы ведутся по графику.

На сегодняшний день выполнено более 70% краткосрочной программы капитального ремонта 2020 г. Основное требование – это качество выполнение подрядчиками работ и ежедневный контроль как со стороны Фонда содействия капитального ремонта, так и управляющей компанией, — цитирует пресс-служба и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Один из домов, в котором сейчас ведутся работы — дом №7 по ул. Володарского. В ходе контроля проведения капитального ремонта кровли, Евгений Горлов поручил управляющей компании организовать работу с операторами сетей – интернет, телевидения, которые осуществляют разводку сетей в подъездах и на входных группахмногоквартирного дома, для того, чтобы они привели свои сети в надлежащее состояние.

Также управляющей компании поручено провести работу с сособственниками жилых помещений по вопросу включения дома в план ремонта подъездов и проведения ремонта подъездов управляющей компанией после завершения капитального ремонта кровли, так как решение собственников жилых помещений является обязательнымусловием для проведения работ, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

По словам представителя подрядной организации, капитальный ремонт кровли в доме номер 7 по ул.Володарского выполнен на 60%. Работы планируют завершить ориентировочно через две недели.