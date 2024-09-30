В Севастополе проходит Межрегиональный фестиваль юных изобретателей

На протяжении двух дней, 28 и 29 сентября, на базе школы «Экотех+» проходит межрегиональный фестиваль юных изобретателей, который объединил ребят из Севастополя и Республики Крым.

Мероприятие направлено на создание условий для творческого развития, поддержки и сопровождения одаренных детей, популяризации технического творчества среди учащихся. Организатором фестиваля стала Малая академия наук при поддержке департамента образования и науки.

Главная цель фестиваля – привлечь детей и молодежь к научно-исследовательской работе, к техническому творчеству, робототехнике. Также мы хотим представить достижения воспитанников МАН, и показать общественности, что автором гениальных идей может стать каждый ребенок. Наши дети очень талантливы и это они доказывают неоднократно на различных всероссийских и международных конкурсах. За последний год воспитанники МАН выиграли все знаковые конкурсы и конференции в Государственной Думе, «Шаг в будущее» в Институте Баумана, «Большие вызовы» в Сириусе. Были и победы на международном уровне: в Китае, Малайзии, Таиланде, Кипре – там на салонах изобретений наши дети получали золотые и серебрянные медали. Все эти заслуги – совместная работа заинтересованных наукой ребят и наставников, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Малой академии наук Севастополя Сергея Пасеина.

В рамках фестиваля проходят межрегиональные турниры и соревнования: XX робототехнический турнир «SevRoboFest», чемпионат по компьютерным играм «Большая семейная игра», конкурс по моделированию, соревнования по подводной робототехнике «ХакатоноМАНиЯ», турнир по фиджитал-футболу, выставка роботов «Ярмарка идей».

Фестиваль юных изобретателей – это уникальная площадка, которая позволила ребятам показать свои способности в моделировании, конструировании, программировании. Впервые на одной площадке объединены учащиеся всех уровней образования, ребята от 5 до 17 лет. Более 350 ребят стали участниками конкурсов фестиваля, а более 1000 ребят с педагогами и родителями в составе организованных групп от учреждений приходят на экскурсии. Мы искренне надеемся, что среди участников фестиваля есть будущие архитекторы, инженеры, ученые, чьи имена мы услышим еще не раз. Именно они сделают наш город лучше, краше, современнее, – отмечает заместитель директора департамента образования и науки Елена Андрус.

Каждый желающий может принять участие в мастер-классах по робототехнике, конструированию, управлению роботами. Во второй день фестиваля пройдет семейный турнир. 32 команды будут соревноваться в управлении квадрокоптерами, боях на танках с дополненной реальностью, гонках, игре в тетрис, соревнованиях в VR очках, робохоккее и футболе на приставках.

Победители и призеры конкурсов получат награды, а участники фестиваля памятные сувениры.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 7