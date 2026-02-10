В Севастополе проходит модуль образовательной программы «Севастополь – город героев»

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный представил отчет о ходе реализации второго очного модуля программы «Севастополь – город героев».

Второй модуль, стартовавший 2 февраля 2026 года, посвящен ключевым аспектам экономики и финансов: участникам рассказывают о системе государственного и муниципального финансирования, бюджетном процессе, денежно-кредитной политике, организации закупок, а также затрагивают темы пространственного развития территорий, социальной политики, транспортной инфраструктуры и бережливого производства.

Внимание в модуле уделяется практико-ориентированным форматам. Впервые была проведена деловая игра «Управление городом», в ходе которой участники разрабатывают модель финансирования Севастополя с учетом реальных социально-экономических условий — от состояния социальной сферы до уровня криминогенной обстановки. Также продолжается работа над персональными проектами «Моя миссия для развития Севастополя», начатая еще в первом модуле под руководством наставников. Теперь к стратегической части добавляется финансово-экономическое обоснование, что приближает проекты к практической реализации. Уже 12 февраля состоится предварительная защита инициатив.

Программа сочетает не только профессиональное обучение, но и гражданско-патриотическое воспитание. В рамках культурно-просветительской составляющей участники посетили Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского и мультимедийный комплекс «Севастополь. Воинство земное и небесное». Не остались в стороне и спортивные активности: прошли сдача норм ГТО, мастер-классы и соревнования по гребле «индор», а также Фиджитал-игры. Кроме того, участники приняли участие в экологической акции по благоустройству бухты Круглой, продемонстрировав личную вовлеченность в развитие родного города.

Образовательная поддержка охватывает всех участников программы. Так, 67 человек, поступивших в Севастопольский государственный университет, уже проходят первую сессию по направлениям подготовки, включая «Государственное и муниципальное управление», «Экономику», «Юриспруденцию», «Политологию» и другие. Еще 275 участников проходят онлайн-курсы дополнительного профессионального образования — всего назначено 565 программ, из которых уже успешно завершены 285. Наставничество, индивидуальное сопровождение и консультационная поддержка обеспечиваются каждому обучающемуся вне зависимости от формата обучения.

Финальная защита проектов запланирована на четвертом, выпускном модуле, который пройдет летом 2026 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя