В Севастополе проходит турнир по русским шашкам. Посвящён Дню ВМФ

Соревнования организованы Федерацией шашек Севастополя совместно с Малой академией наук. Турнир проводится в трех дисциплинах: классические шашки, рапид — быстрая игра и блиц — молниеносная игра. В турнире участвуют более 40 спортсменов разных возрастов.

Особая категория участников — мановцы, которые противостоят порой титулованным шашистам с солидным стажем. По словам директора Малой академии наук Севастополя Сергея Пассеина, его воспитанников на турнире не меньше половины. В числе участников — восходящая спортивная звезда Николай Краснов. Мальчик еще ходит детский сад, но уже имеет спортивный шахматный разряд. Еще одна перспективная участница—– Злата Маловичко. Оба юных шашиста уже стали обладателями золотых наград на Первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по русским шашкам.

Соревнования проходят на площадке МАН, там же 28 июля состоится торжественное награждение и закрытие соревнований.

источник: «Севастопольская газета»