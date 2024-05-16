В Севастополе проходит турнир по волейболу «Кубок городов-героев»

На земле Севастополя, на земле Сапун-горы 7 мая 1944 года, 80 лет назад, в страшной кровополитной битве наши войска захватили эту стратегически важную высоту и 9 мая освободили Город-Герой Севастополь. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы открыть Кубок городов-героев по волейболу. Конечно же, в первую очередь я хочу приветствовать делегацию города воинской славы Белгорода. Вы должны знать, что все, кто здесь присутствует, все города-герои, наши новые регионы, мы всегда вместе, мы всегда рядом, в любую трудную минуту подставим своё плечо. Мы сейчас живём в непростое время с вами, но должны понимать, что от этого времени зависит наше будущее. Как мы справимся с этой важной задачей, так будут жить наши дети. Как наши деды освобождали города, представители которых здесь стоят, так и наши ребята сейчас выполняют очень важную задачу специальной военной операции. И каждый из вас, занимаясь спортом, участвуя в спортивных соревнованиях, тоже делает вклад в будущее нашей великой Родины, – цитирует пресс-служба заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина.

В Севастополе стартовал турнир по волейболу среди команд городов-героев, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от фашистских захватчиков. Торжественная церемония открытия состоялась на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Почётные гости и участники соревнований возложили цветы и почтили память Героев Великой Отечественной войны.

Для участия в турнире собрались более 270 представителей городов-героев Волгограда, Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также команды из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и города Белгорода. На протяжении четырёх дней спортсмены будут выявлять лучших по волейболу среди мужских команд ветеранов, среди команд девушек и команд юношей.

Дорогие друзья, для меня и для команды управления большая честь иметь причастность к организации проведения этого турнира. Открывая этот спортивный праздник на легендарной земле Города-Героя Севастополя, мы всегда вспоминаем те великие подвиги, которые совершались нашими дедами при освобождении города, при освобождении страны и мира от нацизма. Самая главная миссия – это объединение поколений, это, конечно же, заряд энергией Севастополя наших гостей. На протяжении четырёх дней юноши, девушки и ветераны будут соревноваться на наших спортивных объектах. Кубок городов-героев по волейболу – это любовь к своей Родине, это эмоции, это дружба на многие годы вперёд , это общение. Спорт объединяет всех наших граждан и заряжает энергией на будущие победы и в жизни, и в спорте, – отмечает начальник управления спорта Сергей Резниченко.

Турнир пройдёт с 15 по 18 мая. Игры пройдут на новом физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу улица Тараса Шевченко, 62. 16 мая соревнования по волейболу среди мужских команд ветеранов пройдут в спортивном комплексе «Спорт для всех» на улице Павла Корчагина, 1А.

С расписанием игр можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, впервые турнир по волейболу среди команд городов-героев, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Севастополе в 2021 году. Его проведение было инициировано в рамках рабочей встречи губернатора Михаила Развожаева и Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в 2008-2024 гг., председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева. Тогда же было принято решение о ежегодном проведении соревнований.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя