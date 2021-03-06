В Севастополе проходят Чемпионат и первенства города по боксу

4 марта в Севастополе, на ринге спортивной школы олимпийского резерва №4 состоялось торжественное открытие городских Чемпионата и первенств по боксу.

Проводятся:

— Чемпионат города Севастополя среди мужчин и женщин,

— первенство города Севастополя среди юниоров и юниорок 17-18 лет,

— первенство города Севастополя среди юношей и девушек 15-16 лет,

— первенство города Севастополя среди юношей и девочек 13-14 лет.

В открытии турниров приняли участие первый вице-президент Федерации бокса Севастополя, лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков, вице-президент Федерации Павел Михайлов, исполнительный директор Федерации Олег Баландин, руководитель молодежного направления общественного объединения «Здоровые силы Севастополя» Артур Таранов. В приветственной речи Дмитрий Голиков пожелал участникам честной борьбы и победы на ринге.

По словам лидера «Добровольца», это важнейшие соревнования, формирующие сборные команды города.

Определяются спортсмены, которые будут представлять Севастополь на национальных и международных стартах, — отметил Дмитрий Голиков.

Финальные бои — уже сегодня.

Фото: Федерация бокса Севастополя.