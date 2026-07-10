В Севастополе проходят бесплатные мастер-классы для детей и взрослых

Центр развития туризма проводит бесплатные мастер-классы по росписи гипсовых фигурок для жителей и гостей Севастополя. Занятия проходят ежедневно в Туристском информационном центре в парке Победы, рядом с ротондой, с 10:30 до 14:00. Участники могут выбрать гипсовую фигурку на морскую тематику, расписать ее и забрать готовый сувенир с собой. Пока дети занимаются творчеством, родители могут отдохнуть в зоне отдыха и воспользоваться мини-библиотекой.

Так здорово, что семьи, возвращаясь с пляжа, могут остановиться у нас, немного охладиться, отдохнуть и посвятить себя творчеству. Тем более что на память останется собственноручно расписанная фигурка, — рассказал сотрудник Туристского информационного центра Светлана Коротеева.

Заготовки для мастер-классов изготовили участники Губернаторских школьных трудовых отрядов. Подростки самостоятельно отливали гипсовые фигурки в силиконовых формах.

Центр развития туризма уже четыре года сотрудничает с Губернаторскими школьными трудовыми отрядами. Летом школьники в возрасте от 14 до 17 лет помогают в работе Туристского информационного центра на набережной Корнилова, консультируют гостей города, распространяют информационные материалы и участвуют в благоустройстве территорий. Ежегодно Центр развития туризма принимает на работу 50 подростков. Они трудоустроены официально и получают заработную плату.

Это моя первая работа в жизни, и сегодня только второй рабочий день. На первую зарплату я очень хочу купить родителям новый пылесос, — участница Губернаторских школьных трудовых отрядов Мария Иванова.

Напомним, программа Губернаторских школьных трудовых отрядов помогает подросткам получить первый официальный опыт работы, заработать собственные средства и познакомиться с разными профессиями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя