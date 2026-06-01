В Севастополе проходят бесплатные занятия для здоровья

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:09 01.06.2026

На базе городской поликлиники № 7 продолжаются занятия школы «Здоровый век». В отличие от обычной лечебной физкультуры, здесь делают акцент на профилактику. Участников не просто обучают упражнениям — им помогают выработать привычку заботиться о себе ежедневно. В программу включены четыре вида гимнастики: для укрепления спины и суставов, тренировки сердца и сосудов, постановки дыхания, а также отдельный комплекс для глаз. Кроме того, на занятиях обсуждаются вопросы психического равновесия, поскольку эмоции напрямую связаны с физическим состоянием.

Посетить их могут все желающие, кому важно сохранять бодрость и хорошее самочувствие. Приходить можно без специальной подготовки. Возраст и уровень физической формы значения не имеют — достаточно искреннего желания двигаться и чувствовать себя лучше.

Встречи проходят по понедельникам в 9:30 по адресу: улица Тараса Шевченко, 1А. Вход для всех жителей Севастополя свободный.

Занятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя  

