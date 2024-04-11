В Севастополе проходят очные испытания регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2024»

На базе средней школы № 58 с углублённым изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В. И. Колядина прошло конкурсное испытание «Урок» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2024».

Я очень рада, что наша школа уже много лет подряд является площадкой для проведения регионального этапа конкурса. Коллектив нашей школы создаёт комфортные условия для того, чтобы конкурс прошёл на должном уровне. Приятно, что именно в нашей школе находят лучших из лучших учителей, которые продолжат защищать наш Город-Герой Севастополь на всероссийском уровне, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора школы № 58 Раису Королёву.

В этом году на участие в конкурсе подали заявки восемь педагогов из общеобразовательных школ Севастополя:

Евгения Квышко – учитель начальных классов школы № 6;

Мария Власюк – учитель начальных классов школы № 43;

Галина Курдюмова-Левицкая – учитель начальных классов школы № 12;

Елена Дмитриева – учитель английского языка школы № 37;

Ирина Булгакова – учитель начальных классов школы № 58;

Ольга Головина – учитель русского языка и литературы школы № 30;

Татьяна Лехновская – учитель истории и обществознания школы № 8;

Елизавета Чалая – учитель русского языка и литературы школы № 45. Региональный конкурс состоит из заочного испытания, это «Видеоэссе», и трёх очных – «Урок», «Разговор со школьниками» и «Мастер-класс». Заочный этап конкурса прошёл в период с 20 февраля по 15 марта. Узнайте больше: На выставке-форуме «Россия» на стенде Севастополя прошёл фиджитал-турнир Очные конкурсные испытания проходят с 8 по 16 апреля на базе средних общеобразовательных школ № 58 и 23, а подведение итогов конкурса состоится 16 апреля. Во время конкурсного испытания «Урок» в течение 35 минут педагоги должны были показать профессиональные компетенции в области проектирования, организации и проведения урока. В школе я работаю четвёртый год и очень люблю свою профессию. Я считаю, что без любви к детям и к своему делу учитель не сможет работать, не сможет наладить контакт с детьми. Для меня участие в этом конкурсе – это отличный опыт и возможность попробовать свои силы, а также продемонстрировать те навыки, которыми я уже обладаю. Я уже успешно справилась с заочным испытанием, сегодня провела интересное занятие для ребят в необычном формате, — отмечает учитель истории и обществознания школы № 8 Татьяна Лехновская. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Севастополе проводится с 2014 года. За 10 лет в нём приняли участие 104 педагогических работника образовательных учреждений города, реализующих общеобразовательные программы, с педагогическим стажем не менее трёх лет. Победитель регионального этапа представит Севастополь на заключительном федеральном этапе конкурса, который проходит ежегодно в различных городах России. источник: пресс-служба Правительства Севастополя