В Севастополе проходят противоэпизоотические мероприятия. Где и когда

17.10.2024

С 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы и лептоспироза в селах Передовое, Новобобровка, Россошанка, Родниковое, Подгорное, Колхозное, Озерное, Широкое.

18.10.2024

С 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы и лептоспироза в селах Орлиное, Павловка, Тыловое, Кизиловое, Гончарное, Резервное.

19.10.2024

С 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в г. Инкерман:

ул. Раенко (возле Дома Культуры);

ул. Шевкопляса (площадка возле гор администрации);

ул. Новочеркасская (возле магазина Юбилейный).

СТ «Коррида», на перекрестке в районе участков 32-34.

С 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в г. Инкерман:

ул. Цыганский тоннель (возле детской площадки);

ул. Центральная (возле площадки ТБО);

п. Горный, на перекрестке ул. Лощинная, ул. Погодаева, ул.Трубная.

п. Звездочка, ул. Грибная. (подворно).

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65

источник: пресс-служба Правительства Севастополя