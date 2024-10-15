В Севастополе проходят противоэпизоотические мероприятия. Где и когда

17.10.2024
С 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы и лептоспироза в селах Передовое, Новобобровка, Россошанка, Родниковое, Подгорное, Колхозное, Озерное, Широкое.
18.10.2024
С 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы и лептоспироза в селах Орлиное, Павловка, Тыловое, Кизиловое, Гончарное, Резервное.
19.10.2024
С 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в г. Инкерман:
- ул. Раенко (возле Дома Культуры);
- ул. Шевкопляса (площадка возле гор администрации);
- ул. Новочеркасская (возле магазина Юбилейный).
- СТ «Коррида», на перекрестке в районе участков 32-34.
С 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в г. Инкерман:
- ул. Цыганский тоннель (возле детской площадки);
- ул. Центральная (возле площадки ТБО);
- п. Горный, на перекрестке ул. Лощинная, ул. Погодаева, ул.Трубная.
- п. Звездочка, ул. Грибная. (подворно).
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: животные в Крыму