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В Севастополе проходят противоэпизоотические мероприятия. Где и когда
фото: pikist.com

В Севастополе проходят противоэпизоотические мероприятия. Где и когда

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:36 15.10.2024

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий:

17.10.2024

С 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы и лептоспироза в селах Передовое, Новобобровка, Россошанка, Родниковое, Подгорное, Колхозное, Озерное, Широкое.

18.10.2024

С 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы и лептоспироза в селах Орлиное, Павловка, Тыловое, Кизиловое, Гончарное, Резервное.

19.10.2024

С 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в г. Инкерман:

  • ул. Раенко (возле Дома Культуры);
  • ул. Шевкопляса (площадка возле гор администрации);
  • ул. Новочеркасская (возле магазина Юбилейный).
  • СТ «Коррида», на перекрестке в районе участков 32-34.
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С 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в г. Инкерман:

  • ул. Цыганский тоннель (возле детской площадки);
  • ул. Центральная (возле площадки ТБО);
  • п. Горный, на перекрестке ул. Лощинная, ул. Погодаева, ул.Трубная.
  • п. Звездочка, ул. Грибная. (подворно).

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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