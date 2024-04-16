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В Севастополе проходят занятия по северной ходьбе — «Бодрый шаг»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе проходят занятия по северной ходьбе — «Бодрый шаг»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:09 16.04.2024

Бесплатные занятия по северной ходьбе «Бодрый шаг» стартовали в Севастополе 7 апреля и продлятся до 27 октября.

Активные горожане и гости белокаменного уже привыкли к общегородским зарядкам, но не все знают, что у нас в Севастополе проходят и занятия по северной (скандинавской) ходьбе «Бодрый шаг». Квалифицированный инструктор поделится своими знаниями и опытом, объяснит правильные методы выполнения упражнений, поможет почувствовать, понять, освоить и закрепить ваш результат. Приходите! Занимайтесь физкультурой! Будьте здоровы! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

Программа направлена на освоение навыков правильной техники ходьбы, сберегающей и укрепляющей здоровье. Скандинавская ходьба в последние годы приобрела большую популярность во всём мире. Этот вид оздоровительной физической культуры подходит людям любого возраста и пола. Во время северной ходьбы задействуется около 90% мышц тела, а значит, и сжигается больше энергии, что способствует тренировке сердечной мышцы и похудению.

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Присоединиться к занятиям по северной (скандинавской) ходьбе могут все желающие вплоть до 27 октября. Тренировки проходят каждую пятницу в парке 60-летия СССР возле площадки с тренажёрами, а также в воскресенье на территории Парка Победы, возле фонтана «Орден Победы». Занятия начинаются в 8:00.

Желающим принять участие в тренировках при необходимости предоставляются скандинавские палки (количество палок ограничено).

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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