В Севастополе проиндексированы пособия и отдельные виды соцвыплат

С февраля 2024 года пособия и отдельные виды социальных выплат, установленные законодательством города Севастополя, проиндексированы на 5,2%.

Так, например, ежемесячная денежная выплата жителям осаждённого Севастополя составит 4 055 рублей, пособие одиноким матерям теперь составит 4 047 рублей, ежемесячные выплаты на ребёнка под опекой, воспитывающегося в приёмной семье, увеличатся на 1 170 рублей и составят 23 651 рубль, а региональный материнский капитал увеличится на 6 660 рублей и составит 134 726 рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника отдела организации социальных выплат управления социального обеспечения департамента труда и соцзащиты Людмилу Воробьёву.

В феврале севастопольцы получат все региональные выплаты в новых размерах. Перерасчёт произведён в автоматическом режиме. Важно отметить, что региональный материнский капитал в новом размере получат заявители, которые подали заявление начиная с 1 февраля. Выплата предоставляется в рамках регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Получить дополнительную консультацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01.

С новыми размерами выплат можно ознакомиться на сайте департамента труда и социальной защиты населения Севастополя. Также на сайте опубликована информация об актуальной работе и ответы на часто задаваемые вопросы. Если нужна персональная консультация специалиста, обращаться можно в рубрику «Задать вопрос».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя