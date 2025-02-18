В Севастополе проиндексированы региональные соцвыплаты

С 1 февраля 2025 года в соответствии с Законом о бюджете города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, пособия и отдельные виды социальных выплат, предоставляемые в Севастополе, проиндексированы на 4,7%. Об этом сообщила заместитель начальника управления методологии предоставления предоставления соцподдержки Людмила Воробьева.

Индексацию департамент труда и социальной защиты населения произвел автоматически – в беззаявительном порядке.

Так, для лиц из числа участников обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя размер выплаты ежемесячной пожизненной стипендии составит – 9147,00руб. Размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда и ветеранов военной службы составит 899,0 руб.; для ветеранов Великой Отечественной войны – 1613,00 руб.; для жителей осажденного Севастополя – 4246,0 руб; денежные средства на детей, находящихся под опекой и попечительством, – 24763,0 руб.; выплата регионального материнского капитала в городе Севастополе – 141 059,0 руб. Реализация регионального маткапитала осуществляется по нацпроекту «Семья», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Людмилу Воробьеву.

Выплата пособий и социальных выплат в новых размерах уже произведена в феврале на расчетные счета получателей, открытые в кредитных организациях.

Гражданам, получающим пособия через отделения почтовой связи, выплаты осуществляются до 24 февраля.

С подробной информацией о новых размерах пособий и отдельных видов социальных выплат гражданине могут ознакомиться на официальном сайте департамента.



источник: пресс-служба Правительства Севастополя