В Севастополе пройдут масленичные гуляния

В эти выходные севастопольцы и гости города смогут принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Масленице. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Так, 29 февраля и 1 марта масленичные гуляния пройдут в парке Учкуевка.

29 февраля с 12:00 до 16:00 на территории Ансамбля мемориального комплекса «Малахов курган» пройдет праздничное мероприятие «Масленица у Малахова». Для гостей праздника приготовлены конкурсы, спортивные состязания, викторины и вкусные угощения.

1 марта в 10:30 во Дворце детского и юношеского творчества севастопольским школьникам расскажут о русской культуре и познакомят с основными традициями празднования Масленицы.

В 11:15 в поселке Андреевка на ул. Центральная,24 состоится театрализованное представление «Широкая Масленица» с участием творческих коллективов и праздничной ярмаркой.

В 12:00 народные гуляния «Масленица по-флотски» продолжатся на площади перед Дворцом культуры рыбаков. В программе – театрализованное шоу, конкурсы и эстафеты для всей семьи — богатырские игры, «потешный столб» с призами и многое другое.

В этот же день в 12:00 в Балаклаве на ул. Новикова, 14 пройдут «Проводы масленицы». В программе выступление местных творческих коллективов, выставка-ярмарка, интерактивная программа.