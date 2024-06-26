В Севастополе прокуратура общается с пайщиками ЖСК «Жилком»

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел выездной прием граждан – пайщиков жилищно-строительного кооператива «Жилком» по вопросам завершения строительства многоквартирных домов по адресу: проспект Победы, 29А.

Такие приемы проходят систематически. Очередная встреча проведена с выездом на место и осмотром домов. На прием обратился 31 человек.

Совместно с первым заместителем прокурора города на приеме присутствовали исполняющий обязанности заместителя Губернатора Севастополя Павел Иено, начальник Управления контроля и развития долевого строительства Департамента капитального строительства Андрей Соломахин, директор Фонда города Севастополя по защите прав граждан – участников долевого строительства Владимир Форманчук, работники прокуратуры.

Строительство жилого комплекса из двух 11-этажных домов началось в 2013 году. Для их возведения привлечены денежные средства 113 граждан, однако свои обязательства перед пайщиками застройщик своевременно не исполнил. Строительство выполнено на 81 %. До настоящего времени здания не введены в эксплуатацию. Кооператив признан банкротом. Дома внесены в федеральный Единый реестр проблемных объектов.

Органами прокуратуры города и Правительством Севастополя принят ряд мер, направленных на достройку домов, введение их в эксплуатацию и восстановление прав пайщиков. Динамика ситуации на объекте ежемесячно обсуждается в прокуратуре города на заседаниях рабочей группы по вопросам соблюдения прав дольщиков.

В ходе разрешения проблемной ситуации выполнены проектно-изыскательские работы по данным домам. По проектной документации получено положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза». В декабре 2023 года для восстановления прав дольщиков между Департаментом капитального строительства города и ППК «Фонд развития территорий» заключено дополнительное соглашение о завершении строительства домов ЖСК «Жилком» на проспекте Победы.

С учетом принятых совместных мер 31 мая 2024 года на заседании правления ППК «Фонд развития территорий» принято решение о выделении 273,9 млн рублей для завершения строительства двух домов ЖСК «Жилком». Вопрос предоставления Фондом денежных средств для строительства подпорной стены по данному адресу будет разрешен после корректировки проектной документации и выделен в отдельный этап строительства.

В ходе нынешней встречи пайщиков интересовали сроки достройки домов и сдачи их в эксплуатацию, порядок проведения строительных работ. Дмитрий Теллин и Павел Иено сообщили о проведенной работе и ответили на поступившие вопросы.

В целях контроля за восстановлением прав пострадавших граждан, определены даты дальнейших рабочих встреч на объекте с участием пайщиков, органов власти и работников прокуратуры.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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