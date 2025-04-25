В Севастополе прокуратура помогла обманутой аферистами пенсионерке вернуть деньги

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку соблюдения прав 80-летней местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников.

Установлено, что в сентябре 2023 года неизвестные позвонили ей и, представившись сотрудниками Центробанка, убедили перевести свои сбережения на «безопасный счет». Действуя под влиянием обмана, она перечислила мошенникам 80 тысяч рублей. По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования установлен владелец банковского счета, на который были переведены деньги. Им оказался 16-летний подросток, проживающий в Республике Татарстан. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.