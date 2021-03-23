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В Севастополе прокуратура помогла отцу семейства отстоят права на материнский капитал

В Севастополе прокуратура помогла отцу семейства отстоят права на материнский капитал

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:22 23.03.2021

Прокуратура города Севастополя по обращению местного жителя провела проверку исполнения требований законодательства при распоряжении средствами материнского капитала.

Установлено, что заявитель один воспитывает 2 детей 2009 года рождения, мать которых лишена родительских прав. В 2015 году ему был выдан государственный сертификат на материнский капитал. Реализуя указанное право и действуя в интересах детей, отец в марте 2020 года заключил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры в городе Севастополе, в том числе за счет средств материнского капитала. После заключения договора он обратился с заявлением о направлении средств материнского капитала в счет оплаты приобретаемого жилого помещения. Однако, несмотря на ранее выданный сертификат, получил отказ в связи с отсутствием у лишенной родительских прав матери детей документа, удостоверяющего её личность, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетних прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на уполномоченные органы обязанности выделить средства материнского капитала на приобретаемое жилье. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

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После вмешательства прокуратуры денежные средства были перечислены продавцу квартиры. В настоящее время семья заканчивает ремонт и готовится к переезду в приобретенное жилье.

фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе прокуратура помогла отцу семейства отстоят права на материнский капитал

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