В Севастополе прокуратура помогла отцу семейства отстоят права на материнский капитал

Прокуратура города Севастополя по обращению местного жителя провела проверку исполнения требований законодательства при распоряжении средствами материнского капитала.

Установлено, что заявитель один воспитывает 2 детей 2009 года рождения, мать которых лишена родительских прав. В 2015 году ему был выдан государственный сертификат на материнский капитал. Реализуя указанное право и действуя в интересах детей, отец в марте 2020 года заключил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры в городе Севастополе, в том числе за счет средств материнского капитала. После заключения договора он обратился с заявлением о направлении средств материнского капитала в счет оплаты приобретаемого жилого помещения. Однако, несмотря на ранее выданный сертификат, получил отказ в связи с отсутствием у лишенной родительских прав матери детей документа, удостоверяющего её личность, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетних прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на уполномоченные органы обязанности выделить средства материнского капитала на приобретаемое жилье. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры денежные средства были перечислены продавцу квартиры. В настоящее время семья заканчивает ремонт и готовится к переезду в приобретенное жилье.

фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя