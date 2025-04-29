В Севастополе прокуратура разбирается с проблемным лифтом

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя организовала проверку по факту экстренного торможения лифта в многоквартирном доме.

Инцидент произошел утром 29 апреля 2025 года. По предварительной информации имеется неисправность грузового лифтового оборудования в третьем корпусе дома № 33 Б по ул. Лабораторное шоссе. В момент происшествия людей в кабине не было. Обязанности по управлению общим имуществом указанного дома возложены на ООО «Служба управления недвижимостью». Прокуратура района проверяет исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам содержания и эксплуатации лифтов. Будет дана оценка полноты принимаемых мер по обслуживанию и ремонту лифтового оборудования в этом доме, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.