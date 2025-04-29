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В Севастополе прокуратура разбирается с проблемным лифтом
иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе прокуратура разбирается с проблемным лифтом

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:34 29.04.2025

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя организовала проверку по факту экстренного торможения лифта в многоквартирном доме.

Инцидент произошел утром 29 апреля 2025 года.  По предварительной информации имеется неисправность грузового лифтового оборудования в третьем корпусе дома № 33 Б по ул. Лабораторное шоссе. В момент происшествия людей в кабине не было. Обязанности по управлению общим имуществом указанного дома возложены на ООО «Служба управления недвижимостью». Прокуратура района проверяет исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам содержания и эксплуатации лифтов. Будет дана оценка полноты принимаемых мер по обслуживанию и ремонту лифтового оборудования в этом доме, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Также прокуратура контролирует ход проверки, которую по данному факту проводят следственные органы.

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При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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