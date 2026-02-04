В Севастополе прокуратура разбирается в инциденте травмирования ребенка в частном детском саду

Прокуратура Гагаринского района города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств получения ребенком травмы в детском саду.

По имеющейся информации 26 июня 2025 года мальчик в возрасте 1 года 9 месяцев, находясь в частном детском саду в районе бухты Омега в городе Севастополе, во время прогулки упал с игрового элемента (лестницы) на детской площадке. В дальнейшем у ребенка диагностирован перелом ноги.

По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Прокуратура района контролирует ход расследования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.