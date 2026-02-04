Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе прокуратура разбирается в инциденте травмирования ребенка в частном детском саду
Новости Республики
В Севастополе прокуратуры разбирается в инциденте травмирования ребенка в частном детском саду
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе прокуратура разбирается в инциденте травмирования ребенка в частном детском саду

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:35 04.02.2026

Прокуратура Гагаринского района города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств получения ребенком травмы в детском саду.

По имеющейся информации 26 июня 2025 года мальчик в возрасте 1 года 9 месяцев, находясь в частном детском саду в районе бухты Омега в городе Севастополе, во время прогулки упал с игрового элемента (лестницы) на детской площадке. В дальнейшем у ребенка диагностирован перелом ноги.

По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Прокуратура района контролирует ход расследования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.