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В Севастополе прошел экзамен для лиц, претендующих на должность стажёра нотариуса﻿

В Севастополе прошел экзамен для лиц, претендующих на должность стажёра нотариуса﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 22:41 08.06.2025

Экзамен для лиц, претендующих на должность стажера нотариуса города Севастополя, состоялся в помещении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю.

За время приема документов в нотариальную палату было подано 11 заявлений от желающих получить должность стажера нотариуса, однако, на сдачу экзамена пришли лишь 8 человек. Из них, конкурсный отбор на стажировку, прошли двое — Елена Тябина и Диана Цыганова, набравшие 31 и 30 баллов соответственно из 40 возможных. Остальные экзаменуемые не набрали необходимого количества баллов. Поздравляем Елену Николаевну и Диану Сергеевну с успешной сдачей экзамена и желаем плодотворного освоения программы стажировки! — сообщили в Нотариальной палате города Севастополя. 

Таким образом, по результатам сдачи экзамена, прошедшего 6 июня 2025 года, на должность стажера нотариуса зачислены Тябина Елена Николаевна, 1981 г.р. и Цыганова Диана Сергеевна, 2000 г.р.

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В Севастополе прошел экзамен для лиц, претендующих на должность стажёра нотариуса

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