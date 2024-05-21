В Севастополе прошел фестиваль “Капоэйра в кругу семьи”

18-19 мая в Севастополе состоялся спортивный фестиваль “Капоэйра в кругу семьи”, посвященный году семьи.

Важной частью фестиваля стали спортивные мастер-классы для детей и их родителей. Мамы и папы занимались вместе со своими детьми, помогали им выполнять задания и сами учились новому. По задумке организаторов (Федерации капоэйра города Севастополя) совместные занятия спортом помогают укрепить связь между детьми и родителями, улучшают взаимопонимание в семье, дают новые идеи для совместного времяпрепровождения. В рамках фестиваля также была проведена открытая тренировка по капоэйре в Парке Победы, где дети и взрослые могли попробовать себя в интересном и необычном боевом искусстве. В завершении мероприятия состоялось вручение поясов юным и опытным спортсменам как признание их достижений на спортивном пути и стимул к дальнейшим успехам, — сообщили в пресс-службе Федерации капоэйра г. Севастополя.

В фестивале приняли участие около 80 спортсменов из Севастополя, гости из Республики Крым и главный гость мероприятия — мастер капоэйры из Бразилии.

Мероприятие состоялось при поддержке Управления спорта г. Севастополя, а также ряда коммерческих организаций, выступающих в роли спонсоров и партнёров.

Организатор: РОО “Федерация капоэйра города Севастополя” (Президент Федерации — Поприйчук Илья Евгеньевич)

*Капоэйра — бразильское боевое искусство, сочетающее в себе боевые приемы, акробатические элементы и музыку. В 2014 году капоэйра была включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как символ культурного многообразия и мирного сосуществования. С 2003 году капоэйра признана официальным видом спорта в Российской Федерации.

источник: пресс-служба Федерации капоэйра г. Севастополя