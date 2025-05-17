В Севастополе прошла бесплатная анонимная акция по тестированию на ВИЧ

По итогам мероприятия выяснилось, что среди участников было выявлено несколько случаев положительного результата на наличие инфекции. Эти пациенты немедленно получили рекомендации специалистов и направление на дальнейшее обследование. Такая оперативность позволяет начать своевременное лечение, которое значительно повышает шансы на долгую и полноценную жизнь даже при наличии заболевания, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Подобные акции позволяют повысить уровень информированности о способах профилактики инфекции, выявить заболевание и ускорить оказание специализированной медицинской помощи нуждающимся людям. Они играют важную роль в снижении риска распространения опасных заболеваний и способствуют формированию здорового общества.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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