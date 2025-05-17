В Севастополе прошла бесплатная анонимная акция по тестированию на ВИЧ

Сегодня в городе прошла масштабная акция, направленная на раннее выявление вируса иммунодефицита человека. Организаторами мероприятия выступил Центр-СПИД совместно с волонтерами общественных организаций. Каждый желающий смог бесплатно и конфиденциально сдать кровь для исследования на ВИЧ, а также оперативно получить предварительные результаты теста — всего за десять минут участники могли узнать свое состояние здоровья относительно наличия антител к вирусу ВИЧ. Благодаря использованию современных технологий экспресс-тестирования многие жители получили достоверную информацию о своем здоровье прямо на месте сдачи анализа.

По итогам мероприятия выяснилось, что среди участников было выявлено несколько случаев положительного результата на наличие инфекции. Эти пациенты немедленно получили рекомендации специалистов и направление на дальнейшее обследование. Такая оперативность позволяет начать своевременное лечение, которое значительно повышает шансы на долгую и полноценную жизнь даже при наличии заболевания, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. Подобные акции позволяют повысить уровень информированности о способах профилактики инфекции, выявить заболевание и ускорить оказание специализированной медицинской помощи нуждающимся людям. Они играют важную роль в снижении риска распространения опасных заболеваний и способствуют формированию здорового общества. Узнайте больше: В Севастополе будет действовать новая мера поддержки многодетных семей источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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