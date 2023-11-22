В Севастополе прошли крупные командно-штабные учения МЧС

Спасти пострадавших, зажатых металлическими конструкциями автомобиля, ликвидировать разлив топлива, потушить возгорание, обогреть заблокированных в многокилометровом заторе, оказать психологическую помощь – все это не полный перечень действий, которые отработали сотрудники МЧС России по Севастополю в ходе двухдневных командно-штабных учений.

На первом этапе – 21 ноября – состоялось приведение в готовность личного состава чрезвычайного ведомства. Был проведен строевой смотр и инструктаж, проверена система оповещения. Второй этап – практический – прошёл 22 ноября. Легенда учений была такой:

по замыслу учений, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в результате сильного тумана, ветра и гололёда на трассе А-291 в районе 275-го километра произошло столкновение бензовоза, перевозившего 11 тонн топлива, пассажирского автобуса и 6-ти легковых автомобилей. Пострадали 38 человек, в том числе 5 детей. Еще 6 человек, к сожалению, погибли.

образовался затор на 4 километра, в нём оказались 247 автомобилей, в которых были 328 человек.

По прибытии к месту сотрудники МЧС России незамедлительно приняли меры к спасению людей – деблокировано из транспортных средств 4 человека – и к тушению пожара. Пострадавших передали бригадам скорой помощи. Для психологического сопровождения привлекались сотрудники Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Для ликвидации условной чрезвычайной ситуации также привлекали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС города: представителей профильных департаментов и ведомств, сотрудников Спасательной службы Севастополя, скорой медицинской помощи, полиции, коммунальных и иных служб региона.

Для укрытия и обогрева людей, условно попавших в затор, силами МЧС России и Правительства Севастополя были развёрнуты пункты временного размещения граждан, где те могли получить горячее питание и питьё, а также отдохнуть.

В ходе учений огнеборцев ждали и дополнительные вводные: из бензовоза произошел разлив топлива, а транспортные средства воспламенились, возникла угроза взрыва. Была предпринята пенная атака с применением ствола «Пурга-5».

В это же время был развернут оперативный штаб, координирующий деятельность сил и средств севастопольской территориальной подсистемы РСЧС непосредственно в зоне условной чрезвычайной ситуации.

Привлекалось к командно-штабной тренировке свыше 250 человек и 70 единиц техники. Это те, кто привлекался и к первому этапу командно-штабных учений, и ко второму этапу. В практической части учений было задействовано свыше 100 человек. Все силы и средства РСЧС региона показали свою готовность к действиям по предназначению, – отмечает заместитель начальника (по антикризисному управлению) Главного управления МЧС России по городу Севастополю Виктор Стрелков.

В результате профессиональной и слаженной работы всех задействованных ведомств и служб в кратчайший срок последствия чрезвычайной ситуации были ликвидированы.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе