В Севастополе прошли первые в этом году внеурочные занятия «Разговоры о важном»

По традиции новая учебная неделя – первая в 2024 году – в школах и колледжах началась с торжественной линейки, исполнения гимнов, выноса и поднятия флагов и внеурочного занятия «Разговоры о важном». Сегодня в образовательных учреждениях нашей страны говорили об азбуке Ивана Фёдорова.

Занятия из цикла встреч «Разговоры о важном» являются неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процесса в школах и колледжах Севастополя и всей страны. Еженедельно с сентября 2022 года классные руководители обсуждают с ребятами актуальные вопросы из жизни нашего государства – это государственные праздники, семейные традиции, история, культурное наследие нашей страны. Вся эта систематическая работа направлена на формирование у молодого поколения чувства гордости за Отечество, сопричастности к героическому прошлому, достижениям современности и уверенности в будущем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса.

Сегодняшнее занятие приурочили к 450-летию со дня выхода в свет печатной книги для обучения письму и чтению «Азбука». Этот учебник до сих пор используется в качестве учебного пособия в школах и вузах, а также является предметом изучения историков, лингвистов и филологов.

Первый учебный день после новогодних каникул посвящён актуальной теме, которая связана со школой, знаниями, учёбой. Для ребят нашей школы данная тема далеко не новая, но сегодняшний урок позволил ещё больше углубиться в историю создания азбуки. Ребята узнали о выдающемся русском деятеле Иване Фёдорове, о том, как учили детей на Руси, в те далёкие времена, также мы обсуждали, зачем современным людям необходимо читать книги, — говорит учитель начальных классов школы № 44 Татьяна Вострикова.

Учащиеся посмотрели видеоматериал и узнали о том, что в Русском государстве много лет назад была напечатана первая «Азбука». Ребятам рассказали также, сколько страниц содержал учебник, почему буква «я» – последняя в алфавите. Во время занятия школьники вспоминали русские народные пословицы о знаниях, грамоте, учёбе, книгах.

Сегодняшний урок мне был очень интересен, на многие вопросы учителя я знала ответы. Из нового мне запомнилось то, какие препятствия у Ивана Фёдорова возникали на пути создания азбуки, но несмотря ни на что он смог создать эту замечательную азбуку, — отмечает ученица 4-а класса школы № 44 Радмила.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя