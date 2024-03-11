В Севастополе прошли сборы пиротехников Главного управления МЧС России

Проверили знания и повысили мастерство. Пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю приняли участие в сборах, направленных на проверку профессиональных навыков. В течение двух дней сотрудники выполняли практические задания. В программу были включены испытания по оказанию первой помощи при минно-взрывных травмах и по владению способами очистки местности от взрывоопасных предметов. Оценивалось и умение проводить взрывные работы различными способами.

Личный состав показал хорошие морально-деловые качества, высокие профессиональные практические навыки. Кроме того, впереди теоретическая часть – зачёты, – отмечает полковник внутренней службы Николай Тисельский, начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Пиротехнические сборы в МЧС России по городу Севастополю проходят ежегодно. Традиционно в их рамках специалисты проводят и плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Завершающим этапом практических занятий стало уничтожение взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории нашего региона – ручных гранат, артиллерийских снарядов и одной авиационной бомбы. Работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, – подводит итог Николай Тисельский.

На основании результатов и полученных оценок участники сборов получат допуск к самостоятельному выполнению работ по очистке местности от взрывоопасных предметов.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе