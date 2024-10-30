В Севастополе прошли учения МЧС в арт-отеле на площади Ушакова

В Севастополе сотрудники МЧС России провели пожарно-тактические учения на здании арт-отеля на площади Ушакова.

По легенде, в одном из номеров из-за неисправной электроприбора случилось возгорание, пламя быстро распространилось. Прибывшие к месту огнеборцы МЧС России и Черноморского флота выполнили комплекс действий по тушению условного огня и спасли статистов, которые исполнили роли пострадавших. Людей вывели из здания и передали медикам.

Тренировка собрала 14 единиц техники и более 50 специалистов. С задачами справились в полном объёме.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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