В Севастополе прошло первое заседание Общественного совета при Управлении Росреестра﻿

19 февраля состоялось первое заседание Общественного совета при Управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю в обновленном составе под председательством руководителя Управления Олеси Калинкиной.

Олеся Геннадиевна в своем приветственном слове к членам Общественного совета отметила: «Коллеги, рада приветствовать всех тех, с кем мы ранее уже работали в предыдущем составе Общественного совета и тех, кто избран впервые. Росреестр продолжает улучшать качество услуг, предоставляемых гражданам, внедряет новые технологии исходя прежде всего из интересов человека, включайтесь в работу, нам очень важны ваши рекомендации, которые приведут к еще более высокому уровню оказания государственных услуг, — отметила Олеся Калинкина.

Также прошли выборы нового председателя Общественного совета, им единогласно был избран Вадим Старчиков — генеральный директор ООО «Севастопольская экспертная компания», председатель комиссии по транспорту, экономике, промышленности, сельскому хозяйству и предпринимательству Общественной палаты Севастополя.

Члены Общественного рассмотрели предложения для включения в план работы нового состава Общественного совета при Управлении на 2025 год.

Напомним, что президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович является постоянным членом Общественного совета при Управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

источник: Нотариальная палата города Севастополя