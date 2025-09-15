В Севастополе прошло первое заседание жюри конкурса «Профессиональный юрист»﻿

11 сентября в Севастополе прошло первое организационное заседание жюри регионального конкурса «Профессиональный юрист». Таким образом, дан старт уже девятому по счёту проведению этого проекта, который на протяжении многих лет способствует росту профессионального мастерства юристов региона.

Работу жюри возглавила президент Адвокатской палаты города Севастополя Юлия Ивановна Марчук. Вместе с ней участников оценивать будут представители судебной и исполнительной власти, ведущие адвокаты, нотариусы, а также руководители юридических подразделений государственных органов и частных компаний.

Конкурс был основан на успешном опыте коллег из Иваново, где он проводится с 2009 года. 9 лет назад эта инициатива была перенесена в Крым и Севастополь, где сразу завоевала доверие и популярность в профессиональной среде.

Главная ценность конкурса — создание единого пространства для диалога и соревнования для всего юридического сообщества региона: от опытных экспертов до будущих специалистов — студентов. Для многих участников конкурс становится мощным трамплином для карьерного роста и заявления о себе.

Этапы проведения конкурса «Профессиональный юрист»:

— I тур (заочный): Приём заявок и ответов на задания — с 1 октября по 10 ноября.

— II тур: 20 ноября

— Финал: 27 ноября.

— Торжественная церемония награждения: 4 декабря.

К участию приглашаются нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов юридических специальностей.

Организатором конкурса выступает компания «НПО Консультант» — официальный представитель сети «КонсультантПлюс» в Республике Крым и городе Севастополе. Компания является инициатором и бессменным организатором конкурса на протяжении всех 9 лет его проведения в регионе.

Конкурс проводится при поддержке ключевых институтов юридического сообщества Крыма и Севастополя, включая арбитражные и городские суды, Прокуратуру, Правительство и Законодательное Собрание города, нотариальную и адвокатские палаты, ведущие вузы региона и другие организации. (См. «Список партнёров» ниже).

Победителей ждут ценные призы, включая отдых в одном из лучших отелей Крыма. Важно, что Адвокатская палата Севастополя засчитывает участие в конкурсе в качестве повышения квалификации с зачётом часов от 3 (за первый тур) до 15 (за первое место). Севастопольский государственный университет начислит 30 баллов при поступлении в магистратуру призёрам конкурса.

источник: Нотариальная палата города Севастополя