В Севастополе прошло Всероссийское совещание министров образования

Севастополь 25 апреля впервые принял Всероссийское совещание министров образования. В город прибыли вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, министры и заместители глав правительств, курирующие сферу образования, из всех регионов России. В совещании принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Мероприятие прошло в филиале МДЦ «Артек» — «Корсуни» на базе музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Участники совещания обсудили основные приоритеты следующего учебного года, вопросы развития инфраструктуры, динамику различных показателей, иллюстрирующих работу отрасли. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступая на Всероссийском совещании региональных министров образования заявил, что Россия входит в десятку ведущих стран по качеству общего образования и в топ-8 — по объёму научных исследований. Также он отметил, что по поручению Президента сейчас идет формирование стратегии развития образования. Всего было собрано и обработано более 1 000 предложений. И в итоге определены 5 ключевых вызовов: ценностная война и патриотизм, технологическое лидерство и экономика, искусственный интеллект и цифровизация, неравенство и разобщенность и демографическая ситуация.

Мы совместно с Госдумой и Советом Федерации рассмотрели стратегические направления развития образования в современных условиях. Эти предложения вошли в постановления, которые стоят у нас на особом контроле. Это поручения по развитию кадрового потенциала, модернизация образования, связи образования с экономикой, финансированию, воспитанию и патриотизму, — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сергей Кравцов отметил, что практически по всем показателям севастопольское образование находится в зелёной зоне.

Хочу поблагодарить Михаила Владимировича за организацию совещания. Все руководители министерств региональных всех наших 89 регионов сегодня здесь, в Новом Херсонесе, в Городе-Герое Севастополе, участвуют в совещании. Потому что важно, чтобы министры увидели то великолепие, которое сегодня здесь создано. Это историческое, культурно-историческое пространство, это наша история, можно сказать, колыбель нашей государственности. Поэтому мы ставим задачу, чтобы каждый школьник нашей страны обязательно здесь побывал, увидел, посетил музеи и посетил обязательно Севастополь. С точки зрения системы образования, хочу отметить, что Севастополь у нас в зеленой зоне. Все поручения президента, реализация национальных проектов выполняется в срок, вовремя, даже где-то с опережением. Поэтому, Михаил Владимирович, хочу вас и вашу команду поблагодарить, — сказал Сергей Кравцов.

Одним из важнейших вопросов, которые обсуждали на совещании, стало историческое образование, сообщил Михаил Развожаев.

Севастополь в определённом смысле стал примером — курс «Севастополеведения», начавшийся в школах ещё в период, когда город вынужденно был частью другого государства, закладывал правильные ориентиры в умы детей. Дети выросли, и многие из них стали участниками событий Русской весны. И Минпросвещения поддерживает региональные компоненты в историческом образовании, — подчеркнул глава города.

Михаил Развожаев подчеркнул, что вся система преподавания истории в школе сейчас перестроена благодаря Министерству просвещения: появился новый единый учебник истории.

В этом году с 1 сентября в севастопольских школах, в частности, появятся новые учебники для 5-7 классов. Для меня, как для учителя истории по первому образованию, это очень важно. А как глава комиссии Госсовета по культуре и духовно-нравственным ценностям, я считаю, что единое, сквозное преподавание истории — это очень правильная стратегия, которая сегодня реализовывается в нашей стране, — отметил Михаил Развожаев.

На совещании говорили также о важности воспитательного компонента в школьном образовании: «Разговорах о важном», поднятии флага, исполнении гимна в школах.

Кроме этого участники совещания обсудили такую важную тему, как введение и учебно-методическое обеспечение предмета «Духовно-нравственная культура России» (Утверждена дорожная карта на 2025–2026 гг.).

Справочно: Всероссийское совещание проходит в Севастополе с 24 по 26 апреля. Это площадка для профессионального диалога, обмена опытом и формирования стратегических решений в сфере образования. В рамках деловой программы состоятся практические семинары и стратегические сессии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя