В Севастополе прошёл фестиваль ITPARK FEST 2025

В Севастополе состоялось торжественное открытие ежегодного фестиваля информационных технологий ITPARK FEST 2025, организованный при поддержке Правительства Севастополя и технопарка «ИТ ПАРК РУС». Мероприятие, проходившее 10 и 11 октября, стало знаковой площадкой для развития IT-сообщества и бизнес-среды региона.

Идет 7-й год ITFEST, и мы видим, что с каждым годом все больше айтишников приезжают со всей страны. Действительно, Севастополь — важная площадка для развития IT- отрасли, и через этот фестиваль мы можем показывать, какие условия есть в Севастополе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Марию Литовко.

В этом году ключевая тема фестиваля — экспорт российских ИТ-продуктов. В течение двух дней севастопольские предприниматели, разработчики и стартапы знакомились с лучшими практиками выхода на международные рынки, в том числе стран СНГ и БРИКС.

На фестивале будут представлены решения в области ИИ, пройдет отчетная сессия наших стартапов, которые расскажут о достижениях в 2025 году. Также будет много профессиональных тем, связанных, в том числе, и с IT-предпринимательством. Мы можем быть интересны с точки зрения информационной безопасностьи. По мере импортозамещения растут и расширяются линейки российских продуктов. Я думаю, что через какое-то время у нас будет полноценный пакет продуктов во всех областях жизни и деятельности, которые могут быть импортозамещены и продаваться заграницей, — подчеркнул основатель корпорации ITG Дмитрий Гачко.

Фестиваль посетили сотни участников, что подтвердило его статус главного ИТ-события года в Севастополе. Мероприятие продемонстрировало высокий потенциал местных IT-специалистов и предпринимателей, а также их готовность к выходу на новые уровни развития.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя