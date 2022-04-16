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В Севастополе прошёл первый в 2022 году субботник

В Севастополе прошёл первый в 2022 году субботник

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:58 16.04.2022

В первом в этом году общегородской субботнике приняли участие губернатор города, его заместители, жители, сотрудники всех органов государственной и муниципальной власти.

Конечно, субботники это больше публичная акция, которая показывает, что нам очень важно, чтобы наш Севастополь был чистым и ухоженным. Нужно, чтобы за каждым метром земли был закреплён конкретный человек, организация, бизнес, общественная организация, государственные органы власти и т.д. У каждого участка земли должен быть определен его хозяин, бесхозных территорий, которые никому не принадлежат и за которые никто не отвечает, в Севастополе остаться не должно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Сегодня в субботнике приняли участие более 1 500 человек. Всего удалось убрать порядка 341 куб. м мусора.

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В Севастополе прошёл первый в 2022 году субботник В Севастополе прошёл первый в 2022 году субботник В Севастополе прошёл первый в 2022 году субботник

Напомним, следующие субботники пройдут 23 и 30 апреля. Места субботников будут опубликованы на сайте правительства Севастополя.

Предлагаю всем желающим поучаствовать в субботниках. Это важная и правильная инициатива, — отмечает глава города.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя


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